Lens-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Lens ile Metz karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Lens'in evi Stade Bollaert-Delelis'te futbolseverlerle buluşacak. Ev sahibi Lens, son haftalarda yakaladığı çıkışı yeniden sürdürmek istiyor. "Les Sang et Or" lakaplı ekip, sezonun bitimine 10 hafta kala lider Paris Saint-Germain'in yalnızca dört puan gerisinde bulunuyor. Bu nedenle Lens için alınacak her galibiyet, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından büyük önem taşıyor. Ligin son sırasında yer alan Metz ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Kümede kalma mücadelesi veren konuk ekip, geçmiş sezonlarda Stade Bollaert-Delelis'te aldığı olumlu sonuçların motivasyonuyla sahaya çıkacak. Ligue 1'de zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

LENS-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens-Metz maçı, 8 Mart Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

LENS-METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens ile Metz arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lens'in muhtemel ilk 11'i: Risser, Çelik, Ganiou, Sarr, Thomasson, Sangare, Abdülhamid, Udol, Thauvin, Sima, Edouard

Metz'in muhtemel ilk 11'i: Fischer, Kouao, Sane, Gbamin, Colin, Ballo-Toure, A. Traore, Munongo, Tsitaishvili, Sarr, Diallo

