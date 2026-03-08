Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Şampiyonluk yolunda hayati bir galibiyet alan Cimbom'da Başkan Dursun Özbek'ten de maç sonu futbolculara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 10:23
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Derbi zaferi, sarı-kırmızılı yönetimi de bir hayli memnun etti.
Cimbom'da Beşiktaş maçının ardından soyunma odasında prim müjdesi verildi.
Milliyet'in haberine göre derbi galibiyeti nedeniyle verilecek olan prim 1.5 milyon euro olarak açıklandı.
Müjdeli haber, soyunma odasında oyunculara verildi. Ayrıca Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'u telefonla arayarak tebrik etti.