Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Şampiyonluk yolunda hayati bir galibiyet alan Cimbom'da Başkan Dursun Özbek'ten de maç sonu futbolculara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Derbi zaferi, sarı-kırmızılı yönetimi de bir hayli memnun etti.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Cimbom'da Beşiktaş maçının ardından soyunma odasında prim müjdesi verildi.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Milliyet'in haberine göre derbi galibiyeti nedeniyle verilecek olan prim 1.5 milyon euro olarak açıklandı.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde!

Müjdeli haber, soyunma odasında oyunculara verildi. Ayrıca Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'u telefonla arayarak tebrik etti.

