BOLUSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI | Boluspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Boluspor – Iğdır FK maçı, her iki takımın da ligdeki hedefleri açısından kritik öneme sahip. Boluspor'un evinde kazanması, üst sıralarda avantaj sağlarken, Iğdır FK'nın puan veya puanlar alması, küme düşme hattından uzaklaşmak ve orta sıralarda konumunu güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, karşılaşma TFF 1. Lig'in en çok takip edilen maçlarından biri olacak.

BOLUSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig Boluspor-Iğdır FK mücadelesi bugün saat 16:00'da oynanacak.

BOLUSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Boluspor maç günü paylaşımı

📣 Takımımız, Trendyol 1. Lig 29. hafta mücadelesinde sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlıyor.📆 8 Mart 2026 Pazar🕓 16.00🏟️ Bolu Atatürk Stadyumu🎟️ Passo#BSvIFK pic.twitter.com/vtBnOpBZo4 — Boluspor (@Boluspor) March 7, 2026

Alagöz Holding Iğdırspor maç günü paylaşımı