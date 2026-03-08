BOLUSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI | Boluspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Boluspor - Alagöz Holding Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF 1. Lig’in 25. haftasında Boluspor, sahasında Iğdır FK’yı konuk ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü oynanacak kritik maçın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve şifresiz izleme seçenekleri haberimizde. Play-off hattını ilgilendiren dev randevuyu kaçırmayın!

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 11:36
Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı canlı takip et!

Boluspor – Iğdır FK maçı, her iki takımın da ligdeki hedefleri açısından kritik öneme sahip. Boluspor'un evinde kazanması, üst sıralarda avantaj sağlarken, Iğdır FK'nın puan veya puanlar alması, küme düşme hattından uzaklaşmak ve orta sıralarda konumunu güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, karşılaşma TFF 1. Lig'in en çok takip edilen maçlarından biri olacak.

BOLUSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig Boluspor-Iğdır FK mücadelesi bugün saat 16:00'da oynanacak.

BOLUSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BOLUSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI CANLI

Boluspor maç günü paylaşımı

Alagöz Holding Iğdırspor maç günü paylaşımı

