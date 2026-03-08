CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 CANLI | Nice-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Nice-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ligue 1’in 25. haftasında Nice, Allianz Riviera'da Rennes’i konuk ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 19:15'te başlayacak kritik maçın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve şifresiz izleme seçenekleri haberimizde. Dev randevuyu kaçırmayın!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 13:50
CANLI | Nice-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice - Rennes maçı canlı takip etmek için tıkla

Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde OGC Nice ile Stade Rennais karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Nice'in evi Allianz Riviera'da futbolseverlerle buluşacak. İki takım da sezon hedefleri doğrultusunda kritik üç puanı almak için sahaya çıkacak. Ev sahibi Nice, son haftalarda yenilmezlik serisini sürdürmesine rağmen iç sahada istediği sonuçları almakta zorlanıyor. "Les Aiglons" lakaplı ekip, ligde oynadığı son dört iç saha maçında galibiyet elde edemedi. Buna rağmen yenilgisiz bir seri yakalayan Nice, taraftarı önünde kazanarak hem bu seriyi sonlandırmak hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ligue 1'de hem üst sıraları hem de Avrupa kupası yarışını yakından ilgilendiren OGC Nice - Stade Rennais mücadelesi, haftanın en merak edilen karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

OGC NICE - STADE RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Rennes maçı, 8 Mart Pazar günü saat 19:15'te oynanacak.

NICE - RENNAIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice ile Rennes arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. OGC Nice-Stade Rennais FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

NICE-RENNAIS MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

Dev derbinin ardından sert eleştiri!
Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı"
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği 12:57
Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 12:54
Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! 12:37
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:20
St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 12:15
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 12:12
Daha Eski
İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları 12:05
Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı bilgileri Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı bilgileri 11:50
Boluspor-Iğdır FK maçı bilgileri | TFF 1. Lig Boluspor-Iğdır FK maçı bilgileri | TFF 1. Lig 11:36
Adem Bona'lı Philadelphia kaybetti! Adem Bona'lı Philadelphia kaybetti! 11:21
Avustralya'da kazanan George Russell Avustralya'da kazanan George Russell 11:20
Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı" Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı" 10:31