Beşiktaş'tan TFF'ye açık çağrı!

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Galatasaray maçındaki hakem yönetimi nedeniyle TFF'ye açık çağrıda bulundu. İşte siyah-beyazlı kulübün resmi kanalları üzerinden yayınladığı o açıklama... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 09:13
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda mücadelenin ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncular yaptıkları açıklamalar ile maçın hakem yönetimini eleştirdi. Öte yandan Beşiktaş, resmi kanalları üzerinden TFF'ye açık çağrıda bulundu. İşte o paylaşım...

'TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR'

'Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız.'

