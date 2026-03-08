Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı canlı anlatım...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz temsilcisi ile Akdeniz ekibi arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Maç öncesinde taraftarlar ise "Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Çaykur Rizespor-Antalyaspor karşılaşması futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Karadeniz ekibi sahasında avantaj elde etmek isterken, Antalyaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Mart 2026 Pazar günü oynanacak olan Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı saat 13.30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor – Antalyaspor karşılaşması, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak ligde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Adedire, Mihaila, Ali Sowe.

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Kennet Paal, Soner, Ceesay, Doğukan, Ballet, Storm, Van de Streek.

ÇAYKUR RİZESPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

Çaykur Rizespor maç günü paylaşımı

🏆 Trendyol Süper Lig 📅 25. Hafta ⚽ Çaykur Rizespor - Antalyaspor 🗓 8 Mart 2026 Pazar ⏰ 13.30 🏟 Çaykur Didi Stadyumu 🗣 Oğuzhan Aksu (Hakem) 📱 #ÇRSvANT #️⃣ #BurasıAskoroz pic.twitter.com/BL75dvfUh6 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 7, 2026

Hesap.com Antalyaspor maç günü paylaşımı

🎯 https://t.co/2Gkf7JwQWQ Antalyasporumuz, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 🗓 8 Mart 2026, Pazar ⏱️ 13.30 🏟 Çaykur Didi Stadyumu 👤 Oğuzhan Aksu 📺 beIN Sports 1#AkreplerinMaçıVar pic.twitter.com/11ottxXRxg March 7, 2026