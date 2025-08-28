CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Arsenal'ın orta sahası hedefte! Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi

İngiliz basını, Trabzonspor’un Arsenal’den 25 yaşındaki orta saha Albert Sambi Lokonga’yı takip ettiğini yazdı. İki kulüp arasında kiralama görüşmeleri olduğu aktarıldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da orta saha transferi için önemli isimler gündemde yer alıyor. Bordo-mavililer, Arsenal'den Albert Sambi Lokonga'yı takip ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Karadeniz devinin 25 yaşındaki orta saha için Arsenal ile temaslar kurduğu belirtildi. Premier Lig ekibinin, Lokonga'yı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Belçikalı yıldızın da sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye hazır olduğu ifade edildi. Lokonga'nın Arsenal ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. 25 yaşındaki yıldız geçen sezon da İspanya La Liga temsilcisi Sevilla'da kiralık oynamıştı.

