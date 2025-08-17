TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Oulai ile anlaştı! İşte ödenecek bonservis bedeli

Trabzonspor, Fransa 2. Ligi'nde Bastia takımında forma giyen Christ İnao Oulai transferinde önemli adımlar attı. Fildişi Sahilli futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilse de ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonunda forma giyiyor. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcunun şu andaki piyasa değeri 600 bin Euro olarak gözüküyor. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavili yönetim, önce Christ İnao Oulai ile anlaştı. Bastia'yla da 5 milyon Euro'ya el sıkışmak üzere. Şu ana kadar 18 maça çıkan 1.73 boyundaki futbolcu 1 gol kaydetti.

CEZA SAHASI ÇEVRESİNDE ETKİLİ

Oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir orta saha olan Oulai'nin pas opsiyonlarını hızlı görüp değerlendirme yeteneği yüksek. Özellikle dar alanda topu saklama ve rakip presinden kurtulmada başarılı. Kısa pas oyununda isabet oranı yüksek. Orta mesafeli paslarla kanatları beslemeyi iyi biliyor. Şut tekniği fena değil; ceza sahası çevresinden gol tehdidi oluşturabiliyor.