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Haberler Trabzonspor Sen de var mısın Rizespor?

Sen de var mısın Rizespor?

Futbol camiası, ağaçlandırma kampanyasında örnek bir dayanışma sergiliyor. Ankaragücü'nün çağrısı sonrası gözler Trabzonspor'a çevrilmişti. Fırtına, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi yakan orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ettiğimiz bu günlerde, bu duyarlı çağrı için teşekkürler Ankaragücü" ifadelerine yer verdi. Doğaya ve geleceğe umut olmak için iyilik hareketine katıldıklarını vurgulayan bordo-mavililer, "Bu duyarlı dayanışmada sen de var mısın Rizespor?" diyerek Rizespor'u da bu zincire davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Sen de var mısın Rizespor?

Futbol camiası, ağaçlandırma kampanyasında örnek bir dayanışma sergiliyor. Ankaragücü'nün çağrısı sonrası gözler Trabzonspor'a çevrilmişti. Fırtına, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi yakan orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ettiğimiz bu günlerde, bu duyarlı çağrı için teşekkürler Ankaragücü" ifadelerine yer verdi. Doğaya ve geleceğe umut olmak için iyilik hareketine katıldıklarını vurgulayan bordo-mavililer, "Bu duyarlı dayanışmada sen de var mısın Rizespor?" diyerek Rizespor'u da bu zincire davet etti.

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