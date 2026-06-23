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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Ürdün-Cezayir maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Ürdün-Cezayir maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada J Grubu 2. maçında Ürdün ile Cezayir kozlarını paylaşıyor. İki takım da turnuvada tutunabilmek adına mutlak 3 puan için sahada Ürdün-Cezayir maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 05:50 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 07:00
Ürdün-Cezayir maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada J Grubu 2. maçında Ürdün ile Cezayir karşı karşıya geliyor. İki takım için da sahaya mutlaka galibiyet için çıkıyor.

Ürdün-Cezayir maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ÜRDÜN-CEZAYİR MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Ürdün: Abulaila, Naseeb, Abudahab, Al-Arab, Haddad, Abu Taha, Al-Rashdan, Al Rawabdeh, Al Tamari, Al Mardi, Olwan

Cezayir: Zidane, Belghali, Ait Nouri, Mandi, Bensebaini, Maza, Boudaoui, Zerrouki, Mahrez, Chaibi, Gouiri

ÜRDÜN-CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ürdün-Cezayir maçı TSİ 06.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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