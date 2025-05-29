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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Denis Bouanga harekatı! Nwakaeme'nin yerine gelecek

Trabzonspor'dan Denis Bouanga harekatı! Nwakaeme'nin yerine gelecek

Trabzonspor yönetimi, 126 maçta 113 gole direkt etki eden kanat-forvetin peşinde. Bordo mavililer, 30 yaşındaki Gabonlu yıldız için Los Angeles ile temasa geçti. Sözleşmesi 2027’de bitecek olan Denis Bouanga, Avrupa’ya geri dönmek istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Trabzonspor'dan Denis Bouanga harekatı! Nwakaeme'nin yerine gelecek

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Trabzonspor gelecek sezon için transfer operasyonuna başladı. Az ama kaliteli futbolcular alma kararı veren Karadeniz devinin kurmayları, Los Angeles forması giyen sol kanat Denis Bouanga ile ilgileniyor. Futbolcunun kulübü ile temas kuran bordo mavililer, mali şartları sordu. Taraflar arasındaki temasların devam ettiği dile getiriliyor. Bu sezon 19 maçta görev alan ve 10 gol, 3 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki futbolcu, Gabon Milli Takımı formasını da düzenli olarak giyiyor. Bouanga, milli forma ile bugüne dek 45 maça çıktı ve 13 gol kaydetti. Kariyerine Fransa'da başlayan Bouanga, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giydi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Şu andaki piyasa değeri 8 milyon euro olan 1.80 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Los Angeles'e 2022'de Fransız kulübü St. Etienne'den 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli futbolcunun Avrupa'ya geri dönmeyi planladığı aktarıldı. ABD ekibinde 126 maça çıkan ve 79 gol, 34 asiste imza atan Denis Bouanga skorer kimliğiyle öne çıkıyor. 126 müsabakada 113 gole doğrudan katkı yapan Bouanga, teknik patron Fatih Tekke tarafından Nwakaeme'nin yerine düşünülüyor. Gabonlu oyuncu santrfor ve sağ kanat pozisyonlarında da başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Tekke'nin istediği özelliklerde bir isim.

İKİ DEFA GOL KRALI OLDU

MLS'de iki kez gol kralı olan Denis Bouanga, lig kariyerinde çıktığı 347 maçta 133 gol attı, 50 de asist yaptı. Son derece üretken ve hücumu seven bir futbolcu.

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