Beşiktaş GAİN son çeyrekte döndü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş GAİN ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Devre arasına 11 sayı geride giren siyah-beyazlılar, son çeyrekte muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve Trabzonspor'u 86-80 yenmeyi başardı.

Ev sahibi takımda Jonah Mathews, 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Trabzonspor'da mücadeleyi 20 sayı ile tamamlayan Abeyie Yeboah, mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuç ile birlikte Beşiktaş GAİN, 19. galibiyetini aldı. Trabzonspor ise 7. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 6, Yiğit Arslan 8, Morgan 14, Zizic 14, Berk Uğurlu 8, Brown 10, Thomas 2, Kamagate

Trabzonspor: Reed 17, Yeboah 20, Hamm 8, Ege Arar 2, Taylor 7, Girard 6, Berk Demir 2, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 16, Tinkle

1. Periyot: 15-21

Devre: 36-47

3. Periyot: 63-64