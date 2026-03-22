Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Wade Baldwin'le sözleşme tazeliyor!

Fenerbahçe Beko Wade Baldwin'le sözleşme tazeliyor!

Fenerbahçe Beko, Amerikan oyun kurucu Wade Baldwin'i sözleşme tazelemeye ikna etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 21:23 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 21:24
Fenerbahçe Beko Wade Baldwin'le sözleşme tazeliyor!

2024 yılında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Amerikalı oyun kurucu Wade Baldwin'in sözleşmesinde sezon sonu için opsiyon bulunuyordu. 29 yaşındaki basketbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bir süredir yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Son detaylarının ardından anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BALDWIN BU SEZON 51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki oyun kurucusu Wade Baldwin, bu sezon 51 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Baldwin bu maçlarda 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan Baldwin, geçtiğimiz hafta oynanan Olimpia Milano maçında EuroLeague kariyerindeki 3 bin sayı barajını aşmıştı.

Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü...
Mourinho'dan flaş Talisca itirafı!
Sneijder'den Liverpool'a sert tepki!
G.Saray'a Noa Lang müjdesi!
Deportivo Alaves'ten tarihi dönüş! Deportivo Alaves'ten tarihi dönüş! 20:17
Beşiktaş GAİN son çeyrekte döndü! Beşiktaş GAİN son çeyrekte döndü! 20:13
Bizim Çocuklar'ın hazırlıkları sürüyor! Bizim Çocuklar'ın hazırlıkları sürüyor! 19:26
Aston Villa galibiyeti hatırladı! Aston Villa galibiyeti hatırladı! 19:23
Pereira'nın N. Forest'ı Tottenham'ı devirdi! Pereira'nın N. Forest'ı Tottenham'ı devirdi! 19:19
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı! 19:18
Daha Eski
Atalanta 3 puanı Zappacosta ile kaptı! Atalanta 3 puanı Zappacosta ile kaptı! 19:13
Monaco seriyi bozmadı! Monaco seriyi bozmadı! 19:08
Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü... Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü... 18:59
Lazio deplasmanda kazandı! Lazio deplasmanda kazandı! 18:56
Sneijder'den Liverpool'a sert tepki! Sneijder'den Liverpool'a sert tepki! 18:24
G.Saray HDI Sigorta set yüzü göstermedi! G.Saray HDI Sigorta set yüzü göstermedi! 18:17