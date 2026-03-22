Türkiye maçı öncesi Romanya'ya büyük şok!

2026 Dünya Kupası biletini kapmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımımız, Romanya ile karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçı öncesi Romanya Milli Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı.
İspanya La Liga ekibi Celta Vigo, resmi sosyal medya hesabında kalecileri Andrei Radu'nun sakatlandığını açıkladı. 28 yaşındaki kalecinin sağ baldırından sakatlık yaşadığı belirtildi. Ay-yıldızlılar ile Romanya'nın karşılaşacağı maçta as kaleci Radu'nun oynayıp oynamayacağı sağlık raporuna göre belli olacak.