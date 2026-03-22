Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK deplasmanda Esenler Erokspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftası oldukça kritik bir maça sahne oldu. Zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmadan Erzurumspor FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 21:17
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kayode'nin ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Orbanic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Faye'nin pasında Recep Niyaz, soldan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

57. dakikada Amar Gerzhaliu'nun savunma arkasına attığı pasta sol kanatta topla buluşan Sefa Akgün ortasını yaptı. Arka direkte Eren Tozlu'nun kafayla içeri çevirdiği topu kontrol eden Benhur Keser, altıpasın sağından yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

77. dakikada Orhan Ovacıklı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eren Tozlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada Esenler Erokspor'un korner için rakip kaleye yüklendiği pozisyonda Catakovic'in kaptırdığı topta araya giren Baiye, meşin yuvarlağı Sylla'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

