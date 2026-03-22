Erzurumspor FK deplasmanda Esenler Erokspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Esenler Erokspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı. Esenler Erokspor'un ev sahibi olduğu kritik maçtan Erzurumspor FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kayode'nin ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Orbanic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Faye'nin pasında Recep Niyaz, soldan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

57. dakikada Amar Gerzhaliu'nun savunma arkasına attığı pasta sol kanatta topla buluşan Sefa Akgün ortasını yaptı. Arka direkte Eren Tozlu'nun kafayla içeri çevirdiği topu kontrol eden Benhur Keser, altıpasın sağından yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

77. dakikada Orhan Ovacıklı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eren Tozlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada Esenler Erokspor'un korner için rakip kaleye yüklendiği pozisyonda Catakovic'in kaptırdığı topta araya giren Baiye, meşin yuvarlağı Sylla'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2