Haberler İspanya La Liga

İspanya La Liga'da Deportivo Alaves'ten Celta Vigo karşısında tarihi dönüş!

İspanya La Liga 29. hafta mücadelesinde Celta Vigo, Deportivo Alaves'i ağırladı. Konuk ekipten unutulması zor bir geri dönüş geldi. İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 20:17 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 20:20
İspanya La Liga'da Deportivo Alaves'ten Celta Vigo karşısında tarihi dönüş!

İspanya La Liga'da 29. hafta karşılaşmasında Celta Vigo ile Deportivo Alaves kozlarını paylaştı. Celta Vigo, Avrupa kupaları hedefini sürdürmek üzereyken Deportivo Alaves'ten büyük bir çelme yedi. Deportivo Alaves 3-0 yenik olduğu maçta unutulmayacak bir geri dönüş yaparak maçı 4-3 kazanmayı bildi.

Celta Vigo'nun gollerini Ferran Jutgla 19. ve 37. dakikalarda kaydetti. Hugo Alvarez ise 27. dakikada takımını rahatlatmıştı.

Unutulmayacak geri dönüş ise 45+3'te Toni Martinez'in golüyle başladı. Angel Perez 50. dakikada gol kaydetti. Toni Martinez'in kendisinin ikinci golünü atarak skoru eşitledi. Maçın 78. dakikasında Abde Rebbach takımını 4-3 öne geçirdi.

Küme düşme hattında bulunan Deportivo Alaves bu skorla rahat bir nefes alarak 16. sıraya 31 puanla yerleşti. Celta Vigo ise 6. sırada 41 puanda kaldı.

