Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Doğan, sermaye artırımından gelen parayla borç ödeyeceklerini vurgulayarak, "Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımı, bu sürecin en kritik eşiklerinden biridir. Buradan gelecek paranın tamamı borçların temizlenmesine yönlendirilecektir. İlk etapta, yaklaşık 1.5 milyar TL tutarındaki vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır. Bu adımla birlikte Trabzonspor, Türkiye'de vergi borcu bulunmayan tek kulüp statüsüne ulaşacaktır" ifadesini kullandı.

BÜYÜK PROJELER YOLDA

Kulübün ekonomik anlamda toparlanması için önemli adımlar atmaya devam edeceklerini de belirten Başkan Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Kartal Tesisleri olarak bilinen ve kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu alanda Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol, Trabzonspor için hem ekonomik hem yapısal anlamda çok önemli bir sıçrama noktasıdır. Benzer şekilde, Akyazı'da tahsisi tamamlanan 177 bin metrekarelik arazide, yine Emlak Konut GYO A.Ş. ile ortak geliştirilecek proje için karşılıklı mutabakata varılmıştır."

EKONOMIK BAĞIMSIZLIK

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu vizyonun gerçekleşmesinde yanımızda duran tüm kişi ve kurumlara, camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne destekleri için minnettarız. Kartal ve Akyazı projelerinden elde edilecek gelirlerin kulübümüzün ekonomik bağımsızlığını kalıcı biçimde tesis edeceğine inanıyorum."

MINGUZZI'YI UNUTMAYIZ

Başkan Doğan, vahşi bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi de asla unutmayacaklarını belirterek, "Trabzonspor bir kulübün ötesinde; bir inanç, bir hafıza, bir vicdandır. Bu camia yalnızca kupalarla anılmaz; duruşuyla, köklü değerleriyle yaşar. Attığı her adımda insan onurunu gözetir, aldığı her kararda toplumsal sorumluluk taşır. Geçtiğimiz günlerde alçakça aramızdan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi, bu şehrin yüreğine kazınmış bir evlattır. Yavru Fırtına Tribünü'ne Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını veriyoruz" diye konuştu.