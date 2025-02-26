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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Duda transferinde müjdeli haber!

Trabzonspor'da Duda transferinde müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililere son olarak transfer gündeminde yer alan Ondrej Duda'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da Duda transferinde müjdeli haber!

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Trabzonspor, şampiyonluk sezonunda müthiş katkı veren Marek Hamsik'in ardından bir türlü aradığı orta sahayı bulamadı. 8 numara transferini ara dönemde de gerçekleştiremeyen Trabzonspor, yazın bu işi kökten çözmek istiyor. Daha önce de Fırtına'nın listesinde olan Ondrej Duda yine gündemde. Marek Hamsik gibi Slovak olan, hatta efsane isimle milli takımda beraber de oynayan Duda, sezon sonu boşa çıkacak. Hellas Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan Duda, İtalyan ekibinde kalmayı düşünmüyor. Slovak basınına göre 30 yaşındaki yıldız Türkiye'ye gidebilir. Trabzonspor ile oyuncunun menajeri arasındaki temasların kesilmediği yazıldı.

81 MiLLi MAÇTA 15 GOL

Hamsık, daha önce vatandaşı için Trabzonspor yönetimine olumlu referans vermişti. Bu transferin ciddileşmesi halinde Hamsik'in görüşmelerde yardımcı olabileceği de öğ renildi. 2014'ten bu yana Slovakya Milli Takımı'nda görev yapan ve 81 maçta 15 gol atan Duda, orta sahanın merkezinde ofansif yönlü oynuyor. Duda; Köln, Hertha Berlin, Norwich gibi kulüplerde de forma giymişti.

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