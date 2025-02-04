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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu 2. maçında Trabzonspor İskenderunspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 11:12
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Trabzonspor Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak.

İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak saat 16.00'da Hatay'a hareket edecek.

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