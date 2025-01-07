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B planı Billing
Karadenız devi, Tolisso transferinden istediği sonucu alamama ihtimaline karşı B planını da hazırladı: Philip Billing. Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen ancak bu sezon sadece 10 maçta toplamda 176 dakika süre alabilen Nijerya asıllı Danimarkalı orta saha, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu nedenle Trabzonspor'un merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön liberoda da oynayabilen 1.93 boyundaki yıldız için de temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 14 milyon euro ve Bournemouth ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. Her iki oyuncunun da teknik ekibin onayından geçtiği ancak Tolisso transferinin bir adım önde olduğu öğrenildi.
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