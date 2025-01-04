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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Samsunspor'da 3 puan peşinde!

Trabzonspor Samsunspor'da 3 puan peşinde!

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, deplasmandan 3 puanla dönerek bu sezon ilk defa üst üste 2. maçını kazanmak istiyor. İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor Samsunspor'da 3 puan peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Samsunspor'a konuk olacak. 2024'te yaşadığı sıkıntılara rağmen yılı galibiyetle kapatan Karadeniz devi, 2025'e de üç puanla başlamak istiyor. Bordo mavililer, Samsunspor'u yenmesi halinde bu sezon ilk deplasman galibiyetini ve ilk kez üst üste 3 puan almış olacak. En son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenen bordomavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri dış sahada galibiyet elde edemiyor. Ligde bu sezon 8 deplasmanda 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Fırtına, bugün kazanırsa 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Bola, Soner, Bennacer, Celil, Soner, Emre, Holse, Marius

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza

FIRTINA 43-15 ÖNDE

İki takım daha önce 69 kez birbirlerine rakip oldu. 43 kez Trabzonspor 15 defa Samsun kazandı. 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 33 mücadelenin 13'ü bordo mavililerin, 11'i ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile bitti.

TAKIMDA BEŞ EKSİK

Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Mendy, Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Savic, Draguş, Vişça ve Okay Yokuşlu da bugün yok. Serkan ise geri döndü.

DÖRT OYUNCU KART SINIRINDA

Samsunspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Banza, Uğurcan ve Eren, Samsunspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor sınavında oynayamayacak. Sınırdaki Okay Yokuşlu ise sakatlığı bulunduğu için Samsunspor maçında görev almayacak.

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