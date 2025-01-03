  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Adryelson gelişmesi

Trabzonspor'da Adryelson gelişmesi

Trabzonspor, ara transferde stoperdeki eksiğini kapatmak istiyor. Bonservisi Olympique Lyon’da olan ama geçen yıl kiralık oynadığı Botafogo’daki performansıyla yıldızlaşan Adryelson için bordo-mavililer devreye girdi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Adryelson gelişmesi

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ocak ayında stoper hattındaki eksikliği kapatmak için adımlarını hızlandırıyor. Bordo-mavililerin listesinde ön sıralarda Adryelson ismi göze çarpıyor. Fransa basınında yer alan haberlerde, Botafogo'da kiralık dönemi biten ve Olympique Lyon'a katılan 26 yaşındaki stoperin Trabzonspor tarafından istendiği vurgulanıyor. Olympique Lyon'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve oyuncu satışı zorunluluğu transfer için bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor.

LIBERTADORES'İ KAZANDI

Botafogo'da kiralık forma giydiği 2024 yılında tarihi başarılar kazanan Adryelson, Copa Libertadores ve Brezilya Serie A şampiyonluklarında önemli bir rol oynadı. Özellikle Copa Libertadores finalinde Atletico Mineiro karşı 90 dakika sahada kalan ve futboluyla göz dolduran 26 yaşındaki futbolcu, performansıyla tam not aldı. 5 Ocak 2024'te Olympique Lyon tarafından bonservisi alınan ancak 1 yıl daha Botafogo'ya kiralanan Brezilyalı futbolcu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

CSKA MOSKOVA DEVREDE

Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüken Adryelson'un Olympique Lyon ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavililerin başarılı savunmacıyı öncelikli olarak satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. Öte yandan Brezilyalı defans ile Rusya'dan CSKA Moskova'nın da ilgilendiği kaydedildi. CSKA Moskova'nın Adryelson için 3.5 milyon euroluk bir bütçe hazırladığı ve Olympique Lyon'la temas kurduğu iddia edildi.

YERLİ ADAYI SAMET

Savunma hattı için yapılan transfer çalışmalarında yerli adaylar arasında Samet Akaydin öne çıkıyor. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen ve bordo-mavili kulüple temasa geçen Samet'in bonservissiz bir şekilde kadroya katılması amaçlanıyor. 30 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.

TORMENA'DA SIKI TAKİP

Fırtına'da transfer listesinde yer alan bir diğer stoper Vitor Tormena için takip sürüyor. Rusya'da Krasnodar ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek 28 yaşındaki stoper bu sezon 22 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı ve bin 826 dakika sahada kaldı.

G.Saray'ın yıldızına Fatih Terim kancası! Yönetim harekete geçti
Talisca'dan F.Bahçe'ye büyük müjde!
DİĞER
Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye'nin dev çınarıydı
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
Muani devre arasında Aslan oluyor!
F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kevin Danso yakın takipte Kevin Danso yakın takipte 00:35
Ön yargılar kırılacak Ön yargılar kırılacak 00:32
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:32
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:31
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:30
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:22
Daha Eski
Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... 00:06
F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! 00:06
G.Saray ve Trabzon istiyordu! Yeni takımı... G.Saray ve Trabzon istiyordu! Yeni takımı... 00:06
Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! 00:06
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 00:06
Dybala'dan G.Saray'a flaş transfer yanıtı! Dybala'dan G.Saray'a flaş transfer yanıtı! 00:06