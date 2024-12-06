Trabzonspor'dan Zakaria hamlesi! Transfer...

Bordo-mavililer ara transfer dönemi öncesi çalışmalara hız verirken, Toulouse'de forma giyen Faslı kanat oyuncusu Zakaria Aboukhlal listeye alındı, takip başladı.

Ara transfer döneminde eksik noktalara takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Zakaria Aboukhlal ismi öne çıkmaya başladı. Fransa'da Toulouse takımında oynayan Faslı yıldız için ocak ayında girişimlerin yapılabileceği aktarıldı. Bordo-mavili kulübün 24 yaşındaki yıldızı listesine alarak takibe başladığı vurgulandı. Genç futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacağı ifade edildi. Fransa basınında çıkan haberlerde de Zakaria Aboukhlal için Trabzonspor'un öne çıkan kulüplerden olduğu belirtildi. Sağ ve sol kanatta oynayan Aboukhlal, zaman zaman forvet hattında da görev alabiliyor. Bu sezon Toulouse formasıyla Fransa Ligue 1'de 13 maça çıkan Faslı futbolcu; 4 gol attı, 2 asist yaptı. Genç yıldızın Toulouse ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

AZ'DE PARLAMIŞTI

FUTBOL altyapısını Hollanda'dan alan Zakaria Aboukhlal, AZ Alkmaar'da gösterdiği performansla dikkat çekti. Faslı yıldız Hollanda Eredivisie ekibinde 90 maçta 12 gol, 1 asistlik grafik sergiledi.

FAS'I SEÇTİ

Milli takım konusunda Hollanda yerine Fas Milli Takımı'nı seçen 24 yaşındaki Zakaria Aboukhlal, 2020'den bu yana 22 maça çıktı. Genç kanat oyuncusu milli takım formasıyla 3 gol attı.