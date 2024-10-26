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Haberler Trabzonspor

Rol model Doğan

İstanbulspor'un başkanı Sarıalioğlu: Kulüpler borç batağından kurtulmalı. Bu konuda Trabzonspor’un 1.5 yılda yaptıkları örnek alınmalı. Ertuğrul Doğan bir rol model

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Rol model Doğan

İstanbulspor Başkanı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Türk futbolunda kronikleşmiş sorunların halen çözülemediğine vurgu yaptı. "Her sezon aynı problemlerle karşılaşıyoruz ancak çözüm yolunda gereken adımlar atılmıyor" diyen Sarıalioğlu, "Ortak akıl ve dayanışmayla, futbolumuzu ileriye taşıyabiliriz. Ancak bu, tüm paydaşların bir araya gelmesiyle mümkün. Kulüplerin borç batağından kurtulması, mali yapının sağlamlaşması şart. Bu konuda Trabzonspor Kulübü'nün son 1,5 yılda attığı adımlar örnek alınmalı. Ertuğrul Doğan, tam bir rol model" diye konuştu.

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