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Haberler Trabzonspor

Güneş tarihe geçti

Şenol Güneş, Trabzonspor ile başlayan ve 40 yıla yaklaşan hocalık kariyerinde Türkiye’de 7, Kore’de 1 takım çalıştırırken, 2 dönem Milli Takım’da görev yaptı. Hocalık kariyerinde 7 kupa kaldırdı, Türkiye'yi dünya üçüncüsü yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Güneş tarihe geçti

Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş, dün Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir karşılaşmasında teknik direktör olarak 1000. maçına çıktı ve 1-0 galip gelmeyi başardı. İlk olarak futbolculuğu döneminde 1985-86 sezonunda 16 Mart 1986 tarihinde görevine son verilen Sundermann'ın ardından bir maçlığına teknik direktörlük yapan ve ardından kaleciliğe devam eden Şenol Güneş, jübilesinin ardından 18 Eylül 1988'de Boluspor'u yendikleri maçta teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI BEŞIKTAŞ'TA: 2.02

72 yaşındaki teknik adam, kariyeri boyunca Trabzonspor'un dışında Beşiktaş, Bursaspor, İstanbulspor (1. lig), Sakaryaspor, Bolu-spor, Antalyaspor, Güney Kore ekibi Seoul ve Milli Takım'da görev yaptı. Bordo mavili kulüpte 5. kez göreve gelen başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş ve A Milli Takım'da da iki ayrı dönemde teknik direktörlük yaptı. Kariyerinde 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 yenilgi gören ve en yüksek puan ortalamasına Beşiktaş'ta ulaşıp ve maç başına 2.02 puan toplayan Güneş, en düşük ortalamayı ise Antalyaspor'da 1.19 ile elde etti.

FUTBOLCULUĞU DÖNEMINDE 19 KUPA KALDIRDI

Şenol Güneş, A Milli Takımımıza tarihimizdeki ilk ve tek dünya üçüncülüğünü kazandırırken aynı zamanda FIFA Konfederasyon Kupası'nda da üçüncülük yaşattı. Beşiktaş'ta iki kez Trendyol Süper Lig şampiyonluğu kazanırken, siyah beyazlı takımı Avrupa Ligi'nde çeyrek finale, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkarttı. Trabzonspor'da ikişer Türkiye Kupası ve Süper Kupa, bir kez de Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. Şenol Güneş, futbolculuğu döneminde 31 kez A Milli Takım forması giydi, Trabzonspor'da 6 Süper Lig, 1 1.Lig, 3 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Başbakanlık Kupası kaldırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile 2 Şampiyonluk Kupası alan Güneş, en çok görev yaptığı Trabzonspor ile ise 4 kez Süper lig ikinciliği elde etti.

Şenol Güneş, futbolculuk kariyerinde 19, teknik direktörlük kariyerinde de 7 olmak üzere toplam 26 kez şampiyonluk yaşadı.

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