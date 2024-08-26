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Trabzonspor Rayyan Baniya'nın Palermo'ya kiralandığını açıkladı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-mavililer, Rayyan Baniya'nın Palermo'ya kiralandığını açıkladı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 21:52 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 21:56
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Trabzonspor Rayyan Baniya'nın Palermo'ya kiralandığını açıkladı

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın satın alma opsiyonuyla Palermo'ya kiralandığını duyurdu.

Bordo mavili takım, Serie B ekibinden kiralama bedeli olarak 450 Bin euro alınacağını açıkladı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunduğu ve bu rakamın 3,2 milyon euro olduğu belirtildi. 200 bin euro da şarta bağlı bonus maddesinin yer aldığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3.200.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200.000.-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %5'ini ödeyecektir." denildi.

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