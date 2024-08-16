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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!

Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor rotasını UEFA Konferans Ligi play-off turuna çevirirken; bordo-mavili takımın organizasyondaki rakibi belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 09:29
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e deplasmanda da 2-0 yenilen Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek. Bordo-mavililer, grup aşamasına kalmak için play-off'ta İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk oldu. Rakibi karşısında istediği oyunu sergileyemeyen bordo-mavililer karşısında Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 77'nci dakikada Matthias Seidl ile 87'nci Christoph Lang kaydetti. Trabzonspor'da sağ bek Pedro Malheiro ise 85'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor rotasını UEFA Konferans Ligi play-off turuna çevirirken; bordo-mavili takımın organizasyondaki rakibi İsviçre temsilcisi St. Gallen oldu. Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda 3-2 kaybeden St. Gallen, ilk karşılaşmadaki skor avantajından dolayı play-off'lara adını yazdırdı.

Play-off'ta ilk maçlar 22 Ağustos'ta; rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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