TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un Luuk de Jong ısrarı! Weghorst ve Onuachu derken...

Hollanda basını, Karadeniz devinin PSV Eindhoven'da forma giyen Luuk de Jong ile görüşmelere başladığını duyurmuştu. 33 yaşındaki Hollandalı santrforun PSV ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak belirtiliyor. Jong, kariyeri boyunca çıktığı 611 maçta 264 gol ve 135 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon ise 48 maçta 38 gol ve 18 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Luuk de Jong her ne kadar başarılı bir sezon geçirse de PSV Eindhoven ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamadı. Hollanda basını, Karadeniz devinin bu futbolcu için ısrarlı görüşmeler yaptığını öne süren haberler yapıyor.