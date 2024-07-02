Trabzonspor Cham transferini bitiriyor! Geri sayım başladı

Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz hafta A Spor'a konuşmuş ve 'Muhammed Cham'i istiyoruz ama Clermont 10 milyon euro talep ediyor. Bu şartlarda imkansız. Yakında yüz yüze bir görüşme yapacağız" demişti. Bu sözlerden birkaç gün sonra 23 yaşındaki 10 numara, İnstagram hesabından, "Kapılar açılıyor. Beklemek ceza değildi. Hazırlıktı" ifadelerini kullanarak transferin yakın olduğuna dair güçlü bir sinyal vermişti. Muhammed Cham'ın transferinin bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Trabzonspor, genç oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte büyük bir güç kazanmayı hedefliyor. Cham'ın yetenekleri ve potansiyeli, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda.