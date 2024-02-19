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Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier fark yaratıyor!

Trabzonspor'un devre arasında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Thomas Meunier, çıktığı 3 maçta da fark yarattı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 10:18
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Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier fark yaratıyor!

Trabzonspor'un devre arasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Thomas Meunier, 3 maçta 3 asist yaparak bordo-mavili takımın hücum hattına katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'nin 26. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Thomas Meunier, etkisi sürüyor. Karadeniz ekibinde forma giydiği 3 maçta 3 asist yaparak takıma direk katkıda bulunan Belçikalı oyuncu, 225 dakika sahada kaldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda Gençlerbirliği maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu, yaptığı asistle son saniyelerde turun gelmesine katkıda bulundu.

Trabonspor, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ve Pendikspor'u 2-0 yendiği maçlarda yaptığı asistlerle takıma önemli katkı sağlayan savunma oyuncusu, bordo-mavili takıma kısa sürede uyum sağladı.

Club Brugge, PSG ve Borussia Dortmund kariyerlerinin ardından Karadeniz ekibine transfer olan oyuncu, Belçika kulübünde 198 maçta 20 gol 22 asist, Paris Saint-Germain'de 128 maçta 13 gol 22 asist Alman Kulübü Borussia Dortmund'da 83 maçta 3 gol ve 8 asist yaparken, Trabzonspor'da kısa sürede 3 maç ta 3 asist katkısında bulundu.

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