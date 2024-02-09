TRANSFER HABELERİ | Trabzonspor'dan Oğuzhan Ertem'e Hoffenheim kancası!

Trabzonspor'un 16 yaşındaki genç futbolcusu Oğuzhan Ertem ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Haber 61'in aktardığına göre Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim bordo-mavililerin altyapısında forma terleten genç yetenek ile ilgili bilgi aldılar.

Kısa süre içerisinde Hoffenheim'ın, genç oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

OĞUZHAN ERTEM KİMDİR?

16 yaşındaki Oğuzhan Ertem Trabzon'da doğdu.

Futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero olarak sahada görev alabiliyor.

Ayrıca Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma terletiyor.