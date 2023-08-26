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Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Bjelica'nın Rize maçı 11'i

Trabzonspor, 'Karadeniz derbisinde' Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Fırtına kazanarak geçen haftaki mağlubiyetin izlerini silmek istiyor. İşte zorlu mücadele öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Bjelica'nın Rize maçı 11'i

Süper Lig'de ilk hafta Antalyaspor'u deviren ardından deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Trabzonspor bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 19.15'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karadeniz derbisinde, bordo- mavililerin tek amacı kazanarak geçen hafta Aslan karşısında aldıkları yenilginin izlerini silmek ve iç sahada yola kayıpsız devam etmek olacak. Teknik direktör Nenad Bjelica da bu maçın önemini öğrencilerine anlattı. Sezon başında bu tip karşılaşmaların zorlu geçtiğini belirten Hırvat çalıştırıcı öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi. Kaptan Uğurcan Çakır takım arkadaşlarına bir konuşma yaparak bu maçtan galibiyet çıkarmaları gerektiğini anlattı.

GALİBİYET İLAÇ OLUR

Nenad Bjelica, Çaykur Rize maçı öncesinde öğrencilerini uyardı. Hırvat çalıştırıcı "Geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Şimdi bunu telafi etmeliyiz. 3 puan bize ilaç olur" dedi. Usta hoca kendi sahalarında oynamanın bir avantaj olduğunu belirtti. Bu avantajı galibiyetle süslemeleri gerektiğini kaydetti.

TAKTİĞİ EZBERLETTİ

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica dünkü antrenmanda ipleri elinden hiç bırakmadı. Galatasaray mağlubiyeti sonrasında Çaykur Rizespor mücadelesinde puan kaybına tahammülleri olmadıklarını hatırlattı. Maç taktiğini bol tekrarlı şekilde çalıştırdı. Hırvat çalıştıcı, oyuncularını basit hataya karşı uyardı. Hücumda doğru şut ve pas tercihleri yapmaları gerektiğini kaydetti.

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde iç sahada 4'te 4 yaptı. Ankaragücü'nü 2-0, Karagümrük'ü 4-1, Alanyaspor'u 5-1 ve bu sezon Antalyaspor'u 1-0 ile geçti.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Bakasetas, Kourbelis, A. Ömür, Teklic, Visca, Enis

Çaykur Rizespor: Gökhan, H. İbrahim, Anıl, Taha, Emir Han, Benhur, Verasanovic, Mithat, Olayowin, Mary, Zeqiri

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