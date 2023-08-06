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Trabzonspor'da Masouras pazarlığı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Olympiakos'tan Georgios Masouras'ta sıcak saatler yaşıyor. Yunan ekibi, 1 yıl sözleşmesi kalan Georgios Masouras’a 3.5 milyon euro istedi. Fırtına bu rakamı düşürmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Masouras pazarlığı!

Bordo-mavililer, bir süredir peşinde olduğu Yunan oyuncu için son olarak 1.5 milyon euro önerdi. Olympiakos ise 29 yaşındaki Masouras için 3.5 milyon euro talep ettiğini iletti. 1 yıl sözleşmesi kalan kanat oyuncusu için pazarlıklar sıklaştı. Bordomavili yönetim, pazarlık masasında bu rakamı aşağı çekerek oyuncunun transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Her iki kanatta da oynayabilen Masouras da Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakıyor. Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşları Bakasetas ile Kourbelis de görüşen yıldız oyuncunun, Olympiakos'tan kolaylık talep edeceği ifade ediliyor.

210 MAÇTA 47 GOL

Daha önce Panionios forması giyen Masouras, 2019 yılında 400 bin euro karşılığında Olympiakos'a imza attı. Çıktığı 210 karşılaşmada 47 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, 25 de asist yaptı. Masouras, Yunanistan Milli Takımı'nda 33 maçta forma giyerken 6 gol ve 3 asistle oynadı.

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