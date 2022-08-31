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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez Trabzonspor yolunda! İşte anlaşma şartları

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Maxi Gomez için devreye girdi. Fırtına, yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:28
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez Trabzonspor yolunda! İşte anlaşma şartları

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Cornelius'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililere sürpriz bir öneri geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez Trabzonspor yolunda! İşte anlaşma şartları

Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Maxi Gomez, Trabzonspor'a önerildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez Trabzonspor yolunda! İşte anlaşma şartları

AS'ın haberine göre, Valencia Fenerbahçe ile anlaşılan şartların aynısını (6 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 20 pay) Trabzonspor'dan talep etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez Trabzonspor yolunda! İşte anlaşma şartları

Haberde ayrıca Trabzonspor'un yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığı ve futbolcunun 1 Eylül Perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez Trabzonspor yolunda! İşte anlaşma şartları

3 MAÇTA DA OYNADI

Teknik direktör Gattuso, La Liga'da oynanan ilk 3 maçta da öğrencisini kadroya aldı ve süre verdi. Maxi Gomez, ilk hafta Girona karşısında 16 dakika sahada kaldı, ikinci hafta Athletic mücadelesinde 17. dakikada sakatlanan Duro'nun yerine oyuna girdi, son Atletico Madrid maçında ise yine 16 dakika oynadı.

MAXI GOMEZ TRABZONSPOR YOLUNDA! | İZLEYİN

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