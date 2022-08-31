TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez Trabzonspor yolunda! İşte anlaşma şartları

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Cornelius'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililere sürpriz bir öneri geldi.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Cornelius'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililere sürpriz bir öneri geldi.
Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Maxi Gomez, Trabzonspor'a önerildi.
AS'ın haberine göre, Valencia Fenerbahçe ile anlaşılan şartların aynısını (6 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 20 pay) Trabzonspor'dan talep etti.
Haberde ayrıca Trabzonspor'un yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığı ve futbolcunun 1 Eylül Perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.
3 MAÇTA DA OYNADI
Teknik direktör Gattuso, La Liga'da oynanan ilk 3 maçta da öğrencisini kadroya aldı ve süre verdi. Maxi Gomez, ilk hafta Girona karşısında 16 dakika sahada kaldı, ikinci hafta Athletic mücadelesinde 17. dakikada sakatlanan Duro'nun yerine oyuna girdi, son Atletico Madrid maçında ise yine 16 dakika oynadı.
MAXI GOMEZ TRABZONSPOR YOLUNDA! | İZLEYİN