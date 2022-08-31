TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez Trabzonspor yolunda! İşte anlaşma şartları

3 MAÇTA DA OYNADI

Teknik direktör Gattuso, La Liga'da oynanan ilk 3 maçta da öğrencisini kadroya aldı ve süre verdi. Maxi Gomez, ilk hafta Girona karşısında 16 dakika sahada kaldı, ikinci hafta Athletic mücadelesinde 17. dakikada sakatlanan Duro'nun yerine oyuna girdi, son Atletico Madrid maçında ise yine 16 dakika oynadı.

MAXI GOMEZ TRABZONSPOR YOLUNDA! | İZLEYİN