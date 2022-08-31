Haberler Trabzonspor Emirhan: Mutluyum

Emirhan: Mutluyum

Karadeniz temsilcisi dünü transferde bir hayli hareketli geçirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Emirhan: Mutluyum

Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Emirhan Eraslan dün sağlık kontrollerinden geçip ardından da imza atmak için Trabzon'a geldi. 19 yaşındaki genç stoperin havaalanında "Çok mutluyum ve gururluyum. Trabzonspor forması giyeceğim için çok da heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Bordo-mavililer bu transfer döneminde 19 yaşındaki genç yeteceği Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro'ya Ajax'a satmıştı. Aynı yaştaki bir başka stoper Emirhan'ı bordomavili renklerde kazandırdılar.

Emirhan Eraslan, sağlık kontrollerinin ardından kendisini resmen bordo-mavili renkleren bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. 1.87 boyundaki genç savunma oyuncusuyla 3 yıllık kontrat yapılacak.

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