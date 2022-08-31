Emirhan: Mutluyum

Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Emirhan Eraslan dün sağlık kontrollerinden geçip ardından da imza atmak için Trabzon'a geldi. 19 yaşındaki genç stoperin havaalanında "Çok mutluyum ve gururluyum. Trabzonspor forması giyeceğim için çok da heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Bordo-mavililer bu transfer döneminde 19 yaşındaki genç yeteceği Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro'ya Ajax'a satmıştı. Aynı yaştaki bir başka stoper Emirhan'ı bordomavili renklerde kazandırdılar.



Emirhan Eraslan, sağlık kontrollerinin ardından kendisini resmen bordo-mavili renkleren bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. 1.87 boyundaki genç savunma oyuncusuyla 3 yıllık kontrat yapılacak.