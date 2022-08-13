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Keskin nişancı

Hatayspor karşısında gol kaçırma yarışına giren Fırtına’yı ‘Türk Messi’ müthiş bir golle kurtardı. İkinci yarıda giren genç yıldız, 25 metreden öyle bir vurdu ki kaleci Erce’nin yapacağı bir şey yoktu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Keskin nişancı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu deplasmanda İstanbulspor galibiyetiyle açan şampiyon Trabzonspor, taraftarına kavuştuğu Hatayspor maçında öldü öldü dirildi. İlk yarıda Edin Visca'nın sakatlığıyla morali bozulan bordo-mavililer, ikinci yarıda adeta Boşnak arkadaşları için sahada varlarını yoklarını ortaya koydular. Fırtına'nın gol kaçırma yarışına girdiği ve oyunun sıkıştığı ikinci yarıda Doğucan Haspolat'ın yerine giren Abdülkadir Ömür, Hatayspor mücadelesine damgasını vuran isim oldu.

SAKAT SAKAT VURDU

Geçen hafta İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki genç maestro, Hatayspor maçına kas ağrıları nedeniyle yedek kulübesinde başladı. Abdullah Avcı, ikinci yarıya en büyük hücum silahını sahaya sürerek başladı. Bordo-beyazlıların savunmasından dönen gol girişimleri, sonuçsuz kalan kanat akınlarının ardından Abdülkadir Ömür 71. dakikada sahneye çıktı. Sol kanattan Eren Elmalı'nın ceza yayı üzerine pasını alan 'Türk Messi', yaklaşık 25 metreden öyle bir şut çıkardı ki kaleci Erce Kardeşler tüm gücüyle uçmasına rağmen topu ağlarında gördü.

İSTEDİĞİMİZİ ALDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galibiyetin ardından mutlu olduğunu söyledi. İyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Avcı, "Ciddi bir rakibe karşı oynadık. Zaman zaman zorlansak da Abdülkadir Ömür kilidi açtı ve 3 puana uzanmayı başardık. 2'de 2 yaparak lige başladığımız için mutluyuz. İstediğimizi aldık. Artık Kopenhag mücadelesine odaklanacağız" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı, ciddi bir sakatlık geçiren Edin Visca'nın durumuna da takım olarak çok üzüldüklerini sözlerine ekledi.

35 YIL SONRA TARİHİ AÇILIŞ

Trabzonspor, İstanbulspor'un (2-0) ardından Hatayspor'u da gol yemeden mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililer, 35 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamış oldu. Fırtına, 1987-1988'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında oynadığı mücadelelerde gol yemeden kazanmayı başardı.

İKİ MÜTHİŞ HAREKET

Trabzonspor maçındaki güzel hareketler gözlerin pasını sildi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada 18. dakikada yaşanan bir pozisyon, tribünleri ayağa kaldırdı. Ceza sahası içine doldurulan topa Hataysporlu Ayoub El Kaabi harika bir röveşata vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır da aynı güzellikte müthiş bir refleksle nefis çıkardı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı.

AŞIKLAR BULUŞTU

Şampiyon Trabzonspor'un taraftarları Hatayspor karşılaşmasına büyük bir ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan tüm biletlerini tüketen bordo- mavili taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını büyük bir coşkuyla destekledi. Deplasman tribünü yasağının kalkmasının ardından otobüslerle Hatay'dan gelen Hatayspor taraftarları da misafir takım tribününde yer alarak takımlarına destek verdi.

YENİ ZEMİNDE İLK MAÇ

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sonrasında bordo- mavili taraftarların sahaya girmesiyle zarar gören zemin, Hatay maçıyla görücüye çıktı. Sezonun bitmesiyle birlikte bakıma alınan stat zemini, yaşanan tahribat nedeniyle tamamen değişmiş, yeni çim ekimi ve zemin düzenlemesinin ardından eski haline döndürüldü.

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