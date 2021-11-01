Akademi tanıtıldı

Futbolcu fabrikası olan Trabzonspor yeni altyapı tesisini hayata geçirdi. Özkan Sümer Futbol Akademisi dün Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, altyapı antrenörleri ve oyuncularının katıldığı törenle hayata geçti. Müthiş komplekste altyapı sporcuları için 6 eğitim sınıfı, 9 antrenör ofisi, 109 yataklı odalar, fitness salonları yer alıyor. Merkez toplamda 345 kişiye hizmet verebiliyor.

YILDIZLAR YETİŞECEK

Törende Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da bir konuşma yaptı. Sağıroğlu, "Özkan Sümer, Türkiye'deki altyapı gerçeğini 50 yıl önce gündeme getiren isimdi. Bu uygulamadan da en çok Trabzonspor faydalandı. Altyapıdan yetişen sporcularımızla şampiyonluklar kazandık. Bu yeni tesisimizden de birçok futbolcu A Takım'a gelecek. Kupalar kaldıracaklar" ifadelerini kullandı.