Haberler Trabzonspor Nwakaeme belirsiz Bakasetas sevindirdi

Nwakaeme belirsiz Bakasetas sevindirdi

Bordo-mavili takım, Rize maçı hazırlıklarını tamamladı. Son idmana sakatlığı bulunan Peres katılmazken, Nwakaeme ise ayrı çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Trondsen ve Bakasetas ise takıma katıldı. 28 yaşındaki Yunan maestronun forma giymek istediği ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. Futbolcular kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 06:50
Nwakaeme belirsiz Bakasetas sevindirdi
Bordo-mavili takım, Rize maçı hazırlıklarını tamamladı. Son idmana sakatlığı bulunan Peres katılmazken, Nwakaeme ise ayrı çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Trondsen ve Bakasetas ise takıma katıldı. 28 yaşındaki Yunan maestronun forma giymek istediği ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. Futbolcular kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.
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