Hamsik resitali

Karadeniz devinin yeni transferi Marek Hamsik, ilk resmi maçında şov yaptı. 34 yaşındaki Slovak orta saha, etkili oyunu ile taraftarı mest etti. 1.83 boyundaki dünyaca ünlü yıldız, takımın lideri olacağını gösterdi. Bitmeyen enerjisi, klas pasları ve arkadaşlarını yönlendirmesi ile dikkat çeken Hamsik için "Aranan kan bulundu" yorumları yapıldı. Sahada basmadık yer bırakmayarak tam bir savaşçı olduğunu gösteren Hamsik, maç sonrası, "İlk resmi maçımı kazanmak isterdim ama olmadı. Ancak rövanşta turu geçeceğiz" diye konuştu.