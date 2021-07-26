Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Artem Dovbyk için resmi teklif! (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Artem Dovbyk için resmi teklif! (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililer, bir süredir gündemde olan Artem Dovbyk için resmi teklifte bulunacak. Trabzonspor'da Avcı yönetime fazla bir ücret ödenmemesini ifade etti. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Artem Dovbyk için resmi teklif! (TS spor haberi)

Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisi bir yandan RB Leipzig ve Alexander Sörloth'un vereceği kararı beklerken diğer taraftan Dnipro'nun golcüsü Artem Dovbyk için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi sonrasında geçtiğimiz hafta Dnipro'ya 'ilgi kağıdı' gönderilmişti. Ukraynalı forvet için bordo-mavili takım bu hafta resmi teklifini de sunmaya hazırlanıyor. Fazla yüksek bir rakam önerilmeyecek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Artem Dovbyk için resmi teklif! (TS spor haberi)

GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR

SüperLig'de şampiyonluk iddiasıyla kadro kurmayı sürdüren Trabzonspor, Artem Dovbyk'i istiyor ancak ciddi de rakipleri var. Ukrayna'nın mali yönden güçlü temsilcileri Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev de 25 yaşındaki oyuncunun peşinde. Bu sebeple Dovbyk'in bonservis bedeli hala Karadeniz ekibinin düşündüğü rakamın üzerinde seyrediyor. Mali disiplinden çıkmak istemeyen Trabzonspor son ana kadar rakamların kendi seviyesine inmesini bekleyecek.

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