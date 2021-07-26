Fırtına yine A Spor’da

Bordo mavililer, Riva Kampı'ndaki 4. maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı A SPOR naklen ekranlara taşıyacak. Trabzonspor daha önce oynadığı maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Başakşehir ile de golsüz berabere kalmıştı.



27 OYUNCU ŞANS BULDU



Abdullah Avcı kampta şu ana kadar oynanan 3 hazırlık karşılaşmasında tüm futbolcularını görme fırsatı buldu. Deneyimli çalıştırıcı Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Başakşehir maçlarında 27 oyuncusuna şans tanıdı. Onların son durumlarını test etme imkanı buldu.