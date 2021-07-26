Fırtına yine A Spor’da

Bordo mavililer, Riva Kampı'ndaki 4. maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı A SPOR naklen ekranlara taşıyacak. Trabzonspor daha önce oynadığı maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Başakşehir ile de golsüz berabere kalmıştı.
27 OYUNCU ŞANS BULDU
Abdullah Avcı kampta şu ana kadar oynanan 3 hazırlık karşılaşmasında tüm futbolcularını görme fırsatı buldu. Deneyimli çalıştırıcı Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Başakşehir maçlarında 27 oyuncusuna şans tanıdı. Onların son durumlarını test etme imkanı buldu.
Bordo mavililer, Riva Kampı'ndaki 4. maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı A SPOR naklen ekranlara taşıyacak. Trabzonspor daha önce oynadığı maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Başakşehir ile de golsüz berabere kalmıştı.