Haberler Trabzonspor Fırtına yine A Spor’da

Fırtına yine A Spor’da

Bordo mavililer, Riva Kampı'ndaki 4. maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Fırtına yine A Spor’da

Bordo mavililer, Riva Kampı'ndaki 4. maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı A SPOR naklen ekranlara taşıyacak. Trabzonspor daha önce oynadığı maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Başakşehir ile de golsüz berabere kalmıştı.

27 OYUNCU ŞANS BULDU

Abdullah Avcı kampta şu ana kadar oynanan 3 hazırlık karşılaşmasında tüm futbolcularını görme fırsatı buldu. Deneyimli çalıştırıcı Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Başakşehir maçlarında 27 oyuncusuna şans tanıdı. Onların son durumlarını test etme imkanı buldu.

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