Haberler Trabzonspor Ah Flavio, vah Kamil!

Ah , vah !

Sonradan oyuna giren Sambacı, penaltıya sebebiyet verdi. de ’ın kurtardığı penaltının tekrarlanmasına sebep oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:23
Ah Flavio, vah Kamil!

'da sonradan oyuna giren isimler, takımı yaktı... 67. dakikada Abdulkadir'in yerine oyuna giren 'nun Boupendza'ya ceza sahasında yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Diouf'un kullandığı atışı kaleci kurtarırken, 88'de oyuna dahil olan 'in hatası pahalıya mal oldu. Vuruştan önce ceza sahasına giren ve Uğurcan'ın başarılı olduğu atışta topu uzaklaştıran tecrübeli futbolcu, penaltının tekrarlanmasına sebep oldu.

PENALTIDAN 8 GOL YEDİ

Hatayspor karşısında son dakikalarda galibiyeti kaçıran Trabzonspor, bu sezon kalesinde 8. kez penaltıdan gol yedi.

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