Ah Flavio, vah Kamil!

Trabzonspor'da sonradan oyuna giren isimler, takımı yaktı... 67. dakikada Abdulkadir'in yerine oyuna giren Flavio'nun Boupendza'ya ceza sahasında yaptığı faul sonrası Hatayspor penaltı kazandı. Diouf'un kullandığı atışı kaleci Uğurcan kurtarırken, 88'de oyuna dahil olan Kamil'in hatası pahalıya mal oldu. Vuruştan önce ceza sahasına giren ve Uğurcan'ın başarılı olduğu atışta topu uzaklaştıran tecrübeli futbolcu, penaltının tekrarlanmasına sebep oldu.

PENALTIDAN 8 GOL YEDİ

Hatayspor karşısında son dakikalarda galibiyeti kaçıran Trabzonspor, bu sezon kalesinde 8. kez penaltıdan gol yedi.