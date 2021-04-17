Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Hatayspor maçına damga vuran an! İşte penaltıyı tekrar ettiren pozisyon

Son dakika spor haberleri: maçına damga vuran an! İşte penaltıyı tekrar ettiren pozisyon

Spor Toto 'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye Hatayspor'un tekrar edilen penaltısı damga vurdu. 'un kullandığı penaltıyı kurtardı ancak VAR incelemesi sonrası tekrar edildi. Bu kez topun başına geçen 90+6. dakikada attığı golle takımının sahadan beraberlikle ayrılmasını sağladı. İşte penaltının tekrar edilmesine sebep olan pozisyon...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:37
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Hatayspor maçına damga vuran an! İşte penaltıyı tekrar ettiren pozisyon

ile 'un 'in 35. haftasında karşı karşıya geldiği mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. ekibine puanı getiren gol 90+6. dakikada Boupendza'nın penaltısıyla geldi. 90+4. dakikada 'un vuruşunda kaleci başarılı olmuştu ancak VAR incelemesi sonrası penaltı atışının tekrar edilmesi yönünde karar çıktı. Bordo-mavililerde 'nin Diouf'un vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı yeniden atıldı. Bu kez topun başına geçti ve meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan filelere gönderdi.

Süper Lig'de 5 maç sonra fileleri sarsan Gabonlu santrfor gol sayısını 19'a çıkardı ve ligdeki gol krallığı iddiasını sürdürdü.

İşte penaltının tekrar edilmesine sebebiyet veren pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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