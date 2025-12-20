CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lazio-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’da 16. haftanın kritik randevularından birinde Lazio, sahasında Cremonese’yi ağırlıyor. 22 puanla 8. sırada yer alan ve Avrupa potasına yaklaşmak isteyen başkent ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Öte yandan 20 puanla 11. sırada bulunan ve bu sezon sergilediği dirençle dikkat çeken Cremonese, Roma deplasmanından puan çıkararak Lazio ile arasındaki farkı kapatmanın peşinde. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Lazio-Cremonese maçı tüm detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 18:26
Lazio-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da heyecan, Lazio-Cremonese karşılaşmasıyla devam ediyor. Geçen hafta gördüğü 2 kırmızı karta rağmen Parma'ya boyun eğmeyerek 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, başarılı performansını evinde de sürdürmenin peşinde. Cremonese ise geçen hafta aldığı Torino yenilgisiyle taraftıarına yaşattığı hayal kırıklığını telafi etmenin peşinde. İşte Lazio-Cremonese maçının yayın bilgileri...

Lazio-Cremonese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio-Cremonese maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, Olimpico Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Lazio-Cremonese MAÇI HANGİ KANALDA?

Luca Pairetto'nun düdüğüyle start alacak Lazio-Cremonese maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lazio-Cremonese MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

