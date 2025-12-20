Lazio-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A'da heyecan, Lazio-Cremonese karşılaşmasıyla devam ediyor. Geçen hafta gördüğü 2 kırmızı karta rağmen Parma'ya boyun eğmeyerek 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, başarılı performansını evinde de sürdürmenin peşinde. Cremonese ise geçen hafta aldığı Torino yenilgisiyle taraftıarına yaşattığı hayal kırıklığını telafi etmenin peşinde. İşte Lazio-Cremonese maçının yayın bilgileri...

Lazio-Cremonese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio-Cremonese maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, Olimpico Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Lazio-Cremonese MAÇI HANGİ KANALDA?

Luca Pairetto'nun düdüğüyle start alacak Lazio-Cremonese maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lazio-Cremonese MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy