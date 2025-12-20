Pendikspor Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Pendikspor deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Konuk ekip puanını 36 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Boluspor ise 26 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
57. dakikada köşe vuruşu sonrası defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Bekir Karadeniz'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
72. dakikada orta sahadan ceza sahasına sokulan Wilks'in şutunda top ağlara gitti. 2-0
90. dakikada ceza sahası dışından Doğan Can Davas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1