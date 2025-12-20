Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran hakkında açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 18:43 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 18:57
Fenerbahçe Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

EYÜPSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

