Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Kamuoyuna Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli… pic.twitter.com/HZgrcSDWm0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 20, 2025

EYÜPSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.