Ziraat Türkiye Kupası
PFDK El Bilal Toure'nin 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Beşiktaşlı El Bilal Toure'ye verdiği 2 maç men cezasını onadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 18:18
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle El Bilal Toure'ye verilen 2 maç men cezasına yapılan itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği duyuruldu.

Ayrıca kurul, Beşiktaş Kulübüne futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezasını da onadı. Aynı gerekçeyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın da itirazının reddedildiği kaydedildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübüne sosyal medya hesabındaki futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezasını onadı.

Kurul, Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'a kulüp sosyal medya hesabındaki futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasında indirime gitti. İndirim sonrasında Bakır'ın cezası 7 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon lira olarak düzeltildi. Ayrıca Çaykur Rizespor Kulübüne aynı gerekçeyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezası da yapılan indirimle 1 milyon 350 bin lira oldu.

