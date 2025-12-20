CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş GAİN'den nefes kesen zafer! TOFAŞ'ı son saniyede devirdi

Beşiktaş GAİN’den nefes kesen zafer! TOFAŞ’ı son saniyede devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş GAİN, Akatlar’da büyük çekişmeye sahne olan maçta TOFAŞ’ı 73-72 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 17:56
Beşiktaş GAİN’den nefes kesen zafer! TOFAŞ’ı son saniyede devirdi

Beşiktaş GAİN: 73 - TOFAŞ: 72

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş GAİN: Berk İbrahim Uğurlu 8, Mathews 16, Anthony Brown 13, Morgan 4, Zizic 5, Kamagate 6, Yiğit Arslan 7, Lemar 5, Canberk Kuş, Vitto Brown 9

TOFAŞ: Alex Perez 13, Besson 12, Thomasson 3, Yiğitcan Saybir 8, Blazevic 18, Özgür Cengiz, Whaley, Tolga Geçim 3, Lewis, Furkan Korkmaz 15

1. Periyot: 19-13

Devre: 33-35

3. Periyot: 54-50

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında TOFAŞ'ı 73-72 mağlup etti.

Bu sonuçla lider Beşiktaş, ligde 12'de 12 yaptı. TOFAŞ ise 6. yenilgisini yaşadı.

