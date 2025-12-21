Spor yazarları İkas Eyüpspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe artık bir Alman takımına evrildi. Son derece sakin, inanılmaz disiplinli ve sabırlı… Gol gelmese de aynı oyunu bıkmadan usanmadan oynamaya devam ediyorlar. Bu durum rakibi bunaltıyor elbette. Ben sezon boyunca koskoca 45 dakikada 0.00 gol beklentisi olan bir takım görmedim. Aslında Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u ne hale soktuğunun göstergesi… Sarı-lacivertliler topu geri kazanma anlamında da bence bir rekora imza atmış olabilir. Kaptırılan toplar saniyeler içerisinde geri kazanıldı. İnanın Eyüpspor'a rahat taç bile attırmadılar.
Öte yandan bizim Rapçi ligin içinden geçmeye devam ediyor. Ben Rap müzikten pek anlamam. Dolayısıyla orada nasıl performans gösterdiğini bilemiyorum. Ama futboluyla bizi mest ediyor. Talisca eski günlerine hızla geri dönüş yaptı. Bence bunda Tedesco'nun büyük payı var. Takımda herkes bir şekilde takıma katkı veriyor. 1 kişi hariç! Kerem Aktürkoğlu adeta futbolu unutmuş gibi… Çok kolay çalım yiyor, eskisi gibi çalım atamıyor. Şut desen o da yok! Asensio, Talisca, Duran hem asist hem de gol katkısı yaparken Kerem duruyor. Onun da forma girip performans gösterdiğini düşünsenize? Fenerbahçe 3. bölgesi rakiplerin korkulu rüyası olur. Zira ondan beklentimiz çok yüksek.
Fenerbahçe ilk 11'de oynayan bir çok oyuncusundan mahrum olmasına rağmen Eyüpspor'u adeta yürüyerek yendi. Şimdi hem yüklemeler yapılacak hem de yeni transferler gelecek. Sezonun ikinci yarısında daha kuvvetli bir Fenerbahçe seyretmeye hazır olun. Oyun yeni başladı.
GÜRCAN BİLGİÇ - USTALARIN PERFORMANSI
Fenerbahçe için gündemin sadece futbol olmadığı bir maçtı. Bir gün önce takımın amacı 3 puanken dünkü gelişmelerle birlikte bir camia gösterisine dönüştü. Olimpiyat Stadı'nın her takım için zor olan şartlarına başka bir mücadele eklenmiş oldu. İlk 45'i "Şampiyon takım" gibi oynadılar. Baskıları doğru yaptılar, rakibi geri ittiler, yüzde 90'a ulaşan pas isabet oranıyla oyunu yönetip hem golleri buldular hem de pozisyonları… Sadettin Saran'ın tribüne gelmesiyle birlikte coşku arttı.
F.Bahçe'nin "Başkalaşma" süreci üstüne kata kata devam ediyor. İşin "Teknik-taktik" bölümü bir tarafa, takımın vücut dilinde "Bu maçı kazanacağım" mesajını okuyorsunuz. Bu öz güveni getiren son 2 maçı 4 golle kazandıran ustaların performansı. Talisca ve Asensio sazı alınca zor görünen her şey birdenbire kolaylaşıyor. Talisca takımın "Kibar hırsızı…" Oynadığında En-Nesyri'nin, son iki maçta da Duran'ın rakip defansta oluşturduğu boşluklara sızıp pozisyonları kendine yazıyor. Dün de 1 gol, 1 asistle bitirdi maçı.
Tabii 2. yarı da var. Konya maçında olduğu gibi topu rakibe bıraktığı, kendi sahasında beklediği ve rakibe fırsatlar verdiği kritik dakikalar… Eyüpspor'un bir topu direkten döndü, biri duran topta iki pozisyonda da penaltı kararı çıkabilirdi. Takımın fizik güç olarak geriye düştüğü şıkkı çok anlamlı değil. Çünkü 2-0'dan döndürüp son dakikalara kadar gol kovaladıkları maçlar var. Fakat mental olarak bu kadar teslim olmak şampiyonluğa oynayan takım için anlamlı değil.
MUSTAFA ÇULCU - KREDİSİ KALMADI
Süper lig takımları arasındaki kalite farkı, makası çok fazla. Serdar Gürler hibrit kanat beki ve stoperlere çok yakın oynuyor o koridoru Fenerbahçe aktif kullandığında çok etkili oldu. İlk gol de buradan geldi. Talisca şov devam ediyor, atıyor attırıyor. Kerem topla buluşamayınca sinirleniyor bekleneni veremiyor. İlk yarı oyunun mutlak hakimi Fenerbahçe çok üstün oynadı. Ama ikinci yarı öyle olmadı. Eyüpspor daha etkiliydi John Duran'ın golüne kadar da oyuna ortak oldular. Ama bu 3. gol farkı ve maçın sonucunu belirledi.
Ali Yılmaz ilk yarıda 8 faul çaldı yarısı faul değil. 12'de Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Oosterwolde ile Robin Yalçın çatışmasını kişilikle çözmesi olumluydu. Her iki yardımcı formsuz güncellenmeye ihtiyaçları var. 54'de Fenerbahçe'nin golü öncesinde topla oynayan Kerem ofsayt, iptal doğru. 59'da Asensio yüksek yan topta Thiam'ı formasından çekerek kaliteli kafa vurmasını engelliyor pozisyon sahada da Riva'da da net penaltı ama hakemler veremediler! Bu maçtan sonra hakem adına toz kalkmaz. Ancak büyük maçlarda görmeye alıştığımız Ali Yılmaz'ın artık kredisi yok. Marka hakem olmak istiyorsa majör kararları verebilmeli.