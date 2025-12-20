CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus-Roma MAÇI CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? | Serie A'da dev kapışma!

İtalya Serie A’nın 16. haftası, dev bir karşılaşma için Allianz Stadyum'da perdesini aralıyor. 30 puanla 4. sırada yer alan ve sezonun en sağlam savunma performanslarından birini sergileyen Roma, 26 puanlı yakın takipçisi Juventus’a konuk oluyor. Ev sahibi Juventus, kendi seyircisi önünde kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek ve ilk 4 içine sızmak istiyor. Gasperini yönetiminde vites yükselten Roma ise bu zorlu deplasmanda yerini koruyup zirve yürüyüşünü sürdürme niyetinde. İtalyan futbolunun iki devini karşı karşıya getirecek Juventus-Roma maçının detayları haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 18:50
Juventus-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'nın dev kapışması, 16. haftada Juventus ev sahipliğinde düzenleniyor. Sezon başından bu yana yalnızca 3 kez mağlubiyeti tadan Luciano Spalletti'nin ekibi, puan cetvelindeki yerini ilk 3'e çıkarma yolunda, taraftarı önünde hatasız bir 3 puan hedefliyor. Roma ise 30 puanla rakibinin üstündeki yerinden gözünü zirveye dikti. Lider Inter ile aralarında yalnızca 3 puan fark bulunan konuk takım, mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Juventus-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus-Roma MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 16. haftasındaki Juventus-Roma maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Juventus-Roma MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino'daki Allianz Stadyum'da oynanacak Juventus-Roma maçı Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Juventus-Roma MAÇI HANGİ KANALDA?

Simone Sozza'nın yöneteceği Juventus-Roma maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Roma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda

Roma : Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Kone, Cristante, Rensch; Soule, Pellegrini; Ferguson

