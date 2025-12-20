Juventus-Roma MAÇI CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? | Serie A'da dev kapışma!

Juventus-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'nın dev kapışması, 16. haftada Juventus ev sahipliğinde düzenleniyor. Sezon başından bu yana yalnızca 3 kez mağlubiyeti tadan Luciano Spalletti'nin ekibi, puan cetvelindeki yerini ilk 3'e çıkarma yolunda, taraftarı önünde hatasız bir 3 puan hedefliyor. Roma ise 30 puanla rakibinin üstündeki yerinden gözünü zirveye dikti. Lider Inter ile aralarında yalnızca 3 puan fark bulunan konuk takım, mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Juventus-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus-Roma MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 16. haftasındaki Juventus-Roma maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Juventus-Roma MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino'daki Allianz Stadyum'da oynanacak Juventus-Roma maçı Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Juventus-Roma MAÇI HANGİ KANALDA?

Simone Sozza'nın yöneteceği Juventus-Roma maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Roma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda

Roma : Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Kone, Cristante, Rensch; Soule, Pellegrini; Ferguson